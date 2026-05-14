27E2N2500/00
Navrhnutý pre presnosť
Tento monitor je nabitý funkciami, ktoré vám umožnia pracovať s absolútnou presnosťou. Vďaka rozlíšeniu Quad HD, obnovovacej frekvencii 120Hz a času odozvy 1ms MPRT zobrazuje detailný obraz s maximálnou ostrosťou.
Séria 2000
27" (68.6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje mimoriadne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, vďaka čomu možno displej sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, vďaka čomu sú ideálne nielen na prezeranie fotografií, sledovanie filmov a prehliadanie webu, ale aj na profesionálne použitie vyžadujúce presnosť farieb a konzistentný jas za každých okolností.
Tieto obrazovky Philips prinášajú krištáľovo čistý obraz Quad HD s rozlíšením 2560x1440 pixelov. Vďaka použitiu vysokovýkonných panelov s vysokou hustotou pixelov, ktorú umožňujú zdroje s veľkou šírkou pásma, tieto nové displeje vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný profesionál vyžadujúci mimoriadne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate 3D grafické aplikácie, alebo ste finančný expert pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje Philips vám poskytnú krištáľovo čistý obraz.
SmartContrast je technológia Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a riadi intenzitu podsvietenia, aby dynamicky zvýšila kontrast a zabezpečila čo najlepšie zobrazenie digitálnych obrázkov a videí aj hier s tmavými odtieňmi. Po výbere úsporného režimu sa kontrast upraví a podsvietenie sa doladí tak, aby optimálne zobrazovalo bežné kancelárske aplikácie a zároveň znižovalo spotrebu energie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
2
Recenzie
JáraLee
14/05/2026
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek má všechny skvělé funkce
Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2026-04-28
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Dátum použitia 2026-04-28
April248
18/05/2026
România
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Perfect pentru nevoile mele!
Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2026-05-18
Táto recenzia bola vytvorená pre Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Dátum použitia 2026-05-18
Hodnota času odozvy je rovnaká ako SmartResponse
Funkcia MPRT upravuje jas s cieľom znížiť rozmazanie, preto počas zapnutej funkcie MPRT nie je možné upravovať jas. Na zníženie rozmazania pohybu bude LED podsvietenie blikať synchronizovane s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
MPRT je režim optimalizovaný na hranie. Zapnutie funkcie MPRT môže spôsobiť viditeľné blikanie obrazovky. Keď hernú funkciu nepoužívate, odporúča sa ju vypnúť.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu v jednotlivých krajinách a regiónoch líšiť.
Monitor sa môže líšiť od obrázkov znázorňujúcich jeho funkcie.