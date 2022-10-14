328E1CA/00
Jednoducho pohlcujúce
Zaoblený 32-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Výnimočné čisté rozlíšenie 4K UHD s technológiou Ultra Wide-Color a Adaptive-Sync poskytujú vysokú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!
E Line
32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
4.1
z 5
14
Recenzie
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Výhody
velká obrazovka
Nevýhody
žádné jsem nenašel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Dátum použitia 2021-09-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Dátum použitia 2021-09-14
pavvi
04/05/2021
Česká republika
příjemné překvapení
Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.
Výhody
poměr cenax kvalita
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Dátum použitia 2020-04-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Dátum použitia 2020-04-04
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Výhody
To co wpisałem w recenzji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Dátum použitia 2020-09-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Dátum použitia 2020-09-09
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.