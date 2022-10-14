VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu

Zakrivený LCD monitor s technol. Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Recenzie

Jednoducho pohlcujúce

Zaoblený 32-palcový monitor E Line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok v štýlovom dizajne. Výnimočné čisté rozlíšenie 4K UHD s technológiou Ultra Wide-Color a Adaptive-Sync poskytujú vysokú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!

Zobraziť všetky výhody

Jednoducho pohlcujúce

  • E Line

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.1

z 5

14

Recenzie

3

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Výhody

velká obrazovka

Nevýhody

žádné jsem nenašel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Dátum použitia 2021-09-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Dátum použitia 2021-09-14

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

příjemné překvapení

Prohnutá obrazovka poskytuje skutečně skvělý zážitek. Velikost je také příjemná.

Výhody

poměr cenax kvalita

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 328E1CA Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Dátum použitia 2020-04-04

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Výhody

To co wpisałem w recenzji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Dátum použitia 2020-09-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Dátum použitia 2020-09-09

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  4. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.