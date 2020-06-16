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Tento produkt už nie je dostupný

Zakrivený LCD monitor s technol. Ultra Wide-Color

328E9QJAB/01

4.3

| (29) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

So zaoblenými monitormi od spoločnosti Philips zažijete skutočnú autentickosť. Zaoblený 32-palcový monitor E line ponúka neuveriteľne pohlcujúci zážitok s očarujúcou kvalitou obrazu v rozlíšení Full HD. Technológia Ultra Wide Color poskytuje vysokú kvalitu farieb, ktorá obrazu vdýchne život!

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Očarujúce farby, dokonalé pohltenie

  • E Line

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Zaoblený dizajn obrazovky pre hlbší zážitok

Zaoblený dizajn obrazovky pre hlbší zážitok

Stolové monitory ponúkajú osobný používateľský zážitok, ktorému tento zaoblený dizajn veľmi dobre vyhovuje. Zaoblená obrazovka zabezpečuje príjemný a pritom jemný efekt ponorenia, ktorý sa zameriava na vás uprostred vášho pracovného stola.

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color ponúka širší rozsah farieb na zaistenie živého obrazu

Technológia Ultra Wide-Color prináša širšie spektrum farieb, ktorým sa dosahuje dokonalý obraz. Vďaka širšiemu farebnému rozsahu technológie Ultra Wide-Color sa vytvárajú prirodzenejšie zelené, živšie červené a hlbšie modré odtiene. S technológiou Ultra-Wide Color si vychutnáte živšie a sviežejšie farby pri sledovaní médií, prezeraní obrázkov, ale tiež pri práci.

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA poskytuje skvelý obraz so širokým uhlom sledovania

Displej VA LED značky Philips využíva pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske využitie a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký zorný uhol 178/178 stupňov a ostrý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

29

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

16/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý IPS monitor, za dobré peníze

Monitor je kvalitní konstrukce, mírně zamrzí plastový stojan, ovšem dle mého odhadu z fotek je uvnitř kovový (plast tedy slouží jen jako obal), Full HD, 75Hz, FullHD, skvělé a věrné barvy, nevyhovuje mi ovšem automatické upravení barev dle scény, přijde mi to trochu zbytečné a mírně zážitek kazící (nelze vypnout), je to znát například když si v AIDA64 uživatel zapne test monitoru a přepne na přechody barevné do černé barvy.

Výhody

Lepší produkt než výrobce papírově uvádí (vyšší jas a frekvence), nulový backlight bleeding a glowing (maximálně ten běžný který se u IPS vyskytuje VŽDY!), design a future-proof konektory (D-SUB, HDMI a DP)

Nevýhody

Automatická úprava barev, dle mě trochu zbytečné.

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2020-05-16

27/11/2019

Česká republika

Česká republika

Hezký,funguje tak jak má.

Zatím absolutní spokojenost.Design velice hezký.Nastavení jednoduché.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 278E9QJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

04/09/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek je super!

Jsem se značkou Philips spokojená.Monitor má krásné barvy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 246E9QJAB LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev

Dátum použitia 2018-08-04

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  7. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.