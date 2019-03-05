Tento produkt už nie je dostupný
32PFT6500/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD so systémom Android
Viac ako len dobrý vzhľad: FHD TV série 6500 s výkonom systému Android. Začíname s funkciou Perfect Pixel HD Engine pre žiarivé obrázky, potom pridáme funkciu Ambilight, moderný dizajn a skutočné materiály, aby sme váš zážitok posunuli na vyššiu úroveň.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojjadr. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB-T/T2/C
So systémom Android vo vašom televízore môžete navigovať, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný. Android skvele využíva výkon dvojjadrového procesora na rýchle a jednoduché spracovanie všetkých úloh.
Systém Android vo vašom televízore Smart TV vám umožňuje vychutnať si rýchly procesor a ľahko ovládateľné rozhranie. Predstavuje vašu bránu do sveta nekonečného obsahu: od služby Google Play™, Netflix až po internetový prehliadač a ešte oveľa viac. Disponuje prehľadnou ponukou s priamymi odkazmi na vaše obľúbené položky.
Technológia Micro Dimming Pro optimalizuje kontrast televízora na základe svetelných podmienok prostredia. Svetelný snímač a špeciálny softvér analyzujú obraz v 6400 rôznych zónach, vďaka čomu si môžete vychutnať úchvatný kontrast a kvalitu obrazu pre skutočne živý zážitok zo sledovania vo dne alebo v noci.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.1
z 5
7
Recenzie
Michaellaa
05/03/2019
Česká republika
Spokojenost
Televizor je denně v provozu a bez jediného problému. Po 2 letech ale přestal fungovat ovladač,vzhledem k tomu,ze jsme měli prodlouženou pětiletou záruku,hned druhy den po zavolání do philips jsme měli nový ovladač doma. Doporučuji. Televizi máme nyní čtvrtý rok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Ming1200
03/04/2019
Україна
Якісний та надійний телевізор
Модель 32PFT6500 має яскраве і насичене зображення. Операційна система цьго ТВ Android задовольняє всі потреби споживача, оскільки на ній можна встановити будь-яку програму з Плеймаркету. Зручний пульт дистанційного керування, який має повноцінну клавіатуру, як на ПК на одній його стороні, і звичайну клавіатуру для простого керування на іншій. Телевізор Philips 32PFT6500/12 нагадує великий планшет з якісним зображенням і зуком. Переглядати на ньому відеодуже приємно, особливо з підсвіткою Ambilight, яка ніби розширює картинку
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Тонкий LED-телевізор Full HD на базі Android™
Guntis
15/01/2016
Latvija
Overený kupujúci
Большие возможности!
Продукт, с большими возможностями, но после обновления, стал почему то зависать? ...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6500 series 32PFT6500 Full HD Slim LED televizors, ko darbina Android™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.