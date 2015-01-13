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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesLED TV

32PHH4009/88

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

LED TV

Celá domácnosť si môže vychutnávať ostrý jasný obraz LED televízora zo série Philips 4100. Minimalistický dizajn, živý obraz a vynikajúci zvuk z neho robia ideálnu voľbu pre každú miestnosť v dome.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

LED TV

  • 81 cm (32”)

  • LED TV

  • DVB-T/C

Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných línií, ako aj vysokého jasu, úžasného kontrastu a živých farieb obrazu.

Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

100 Hz PMR pre plynulý pohyb obrazu

100 Hz PMR pre plynulý pohyb obrazu

Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 100 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať dokonale plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/01/2015

Česká republika

Česká republika

PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI

perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

04/12/2014

Česká republika

Česká republika

spokojenost

televize za příjemnou cenu. Kvalita materiálu vypadá dobře

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Vyžaduje sa aktualizácia softvéru pre funkcie Pause TV a Nahrávanie na USB. Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránke www.philips.com/TV a kliknite na podporu.

  2. Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  5. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  6. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.