Tento produkt už nie je dostupný
32PHH4009/88
LED TV
Celá domácnosť si môže vychutnávať ostrý jasný obraz LED televízora zo série Philips 4100. Minimalistický dizajn, živý obraz a vynikajúci zvuk z neho robia ideálnu voľbu pre každú miestnosť v dome.
81 cm (32”)
LED TV
DVB-T/C
Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných línií, ako aj vysokého jasu, úžasného kontrastu a živých farieb obrazu.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 100 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať dokonale plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
bazzz
04/12/2014
Česká republika
spokojenost
televize za příjemnou cenu. Kvalita materiálu vypadá dobře
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Vyžaduje sa aktualizácia softvéru pre funkcie Pause TV a Nahrávanie na USB. Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránke www.philips.com/TV a kliknite na podporu.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.