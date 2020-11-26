Tento produkt už nie je dostupný
32PHS5525/12
Prenosný. Dostupný.
Hľadáte televízor, ktorý je dobrý, ale nie príliš výstredný? Tento kompaktný, dostupný LED televízor má všetko, čo potrebujete a nič, čo nepotrebujete. Technológia Pixel Plus HD poskytuje ostrý obraz, zvuk je čistý a je jednoduché ho prenášať z miestnosti do miestnosti.
80 cm (32")
LED TV
Pixel Plus HD
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.8
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Výhody
kolorystyka obrazu oraz ramki
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-07-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Výhody
звук картина и меню отлични
Nevýhody
не съм открила
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор
Dátum použitia 2021-08-13
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор
Dátum použitia 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Výhody
Добра цена, хубава картина
Nevýhody
Висока яркост
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор
Dátum použitia 2021-04-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор
Dátum použitia 2021-04-14
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.