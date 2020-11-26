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Tento produkt už nie je dostupný

LEDLED TV

32PHS5525/12

4.8

| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Prenosný. Dostupný.

Hľadáte televízor, ktorý je dobrý, ale nie príliš výstredný? Tento kompaktný, dostupný LED televízor má všetko, čo potrebujete a nič, čo nepotrebujete. Technológia Pixel Plus HD poskytuje ostrý obraz, zvuk je čistý a je jednoduché ho prenášať z miestnosti do miestnosti.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

LED TV

Prenosný. Dostupný.

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistický strieborný lesklý rám. Útle nožičky.

Dva porty HDMI. Jednoduché pripojenie prehrávača DVD

Zreteľné dialógy. Živé efekty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Výhody

kolorystyka obrazu oraz ramki

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-07-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Výhody

звук картина и меню отлични

Nevýhody

не съм открила

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор

Dátum použitia 2021-08-13

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор

Dátum použitia 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Výhody

Добра цена, хубава картина

Nevýhody

Висока яркост

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор

Dátum použitia 2021-04-14

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre LED 32PHS5525 LED телевизор

Dátum použitia 2021-04-14

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.