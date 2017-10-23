Tento produkt už nie je dostupný
32PHT4100/12
Štíhly LED televízor
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4100 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinuje technológiu zobrazenia od spoločnosti Philips a pokročilé postupy spracovania videa na zdokonalenie každej snímky obrazu. Takže počas hrania hier, sledovania rýchleho športového prenosu alebo akčných filmov zažijete tú najvyššiu ostrosť a plynulosť pohybu.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
3.5
z 5
13
Recenzie
Bobor
23/10/2017
Slovensko
S týmto TV som veľmi spokojný
Používam ho ako TV / PC monitor a som s ním nad mieru spokojný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Štíhly LED televízor
emili
03/08/2016
Polska
Funkcje , które posiada ten telewizor są wystarczające.
Jestem bardzo zadowolona. Telewizor spełnił moje oczekiwania. Kolor i głos bez zarzutu. Bardzo łatwa obsługa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком
Výhody
Зручно!:)
Nevýhody
Немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Dátum použitia 2021-01-14
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Dátum použitia 2021-01-14
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.