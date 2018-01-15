Tento produkt už nie je dostupný
39PHS4112/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Televízor Philips 4100 je spojením štýlového dizajnu a presvedčivej kvality. Disponuje funkciou Digital Crystal Clear, vysokokontrastným obrazom s vysokým rozlíšením a čistým zvukom. Vychutnajte si neprekonateľnú zábavu, ktorú prináša tento model s jednoduchou obsluhou.
98 cm (39")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Náš tím bral pri vytváraní nového televízora do úvahy každý aspekt: od technológie až po dizajn. Nové nohy po okrajoch boli navrhnuté tak, aby vytvorili pod televízorom priestor, v ktorom by normálne nachádzal štandardný stojan, čím prinášajú intenzívnejší divácky zážitok. Výsledok? Televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
4.6
z 5
18
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Luboš4
15/01/2018
Česká republika
výborná
Televize byl dárek k vánocům a zatím je s ním spokojenost. Hraje bez problémů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
----
08/02/2020
Magyarország
Philips!!
Kb. 1 éve vettük, a tv kifogástalan. De ezt is várja el a fogyasztó a Philipstől!
Výhody
Kifogástalan kép, megfelelő működés.
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2019-08-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2019-08-08
Endru83
26/09/2019
Magyarország
Nagyon tetszik
Gyönyörű a kép, hangja tiszta, nem recseg, elég sok csatlakozási lehetőségek van. Távirányító jól bírja, nem kopik.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PHS4112 Ultra Slim LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.