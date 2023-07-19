Tento produkt už nie je dostupný
40PFT4200/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4200 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
102 cm (40")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate kombinuje technológiu zobrazenia od spoločnosti Philips a pokročilé postupy spracovania videa na zdokonalenie každej snímky obrazu. Takže počas hrania hier, sledovania rýchleho športového prenosu alebo akčných filmov zažijete tú najvyššiu ostrosť a plynulosť pohybu.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-07-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Dátum použitia 2021-07-19
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.