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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesTenký LED televízor s rozlíšením Full HD

40PFT4200/12

4.7

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4200 s rozlíšením Full HD od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/T2/C

100 Hz PMR pre ostrý pohyb obrazu

100 Hz PMR pre ostrý pohyb obrazu

Perfect Motion Rate kombinuje technológiu zobrazenia od spoločnosti Philips a pokročilé postupy spracovania videa na zdokonalenie každej snímky obrazu. Takže počas hrania hier, sledovania rýchleho športového prenosu alebo akčných filmov zažijete tú najvyššiu ostrosť a plynulosť pohybu.

Digital Crystal Clear: presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Dva vstupy HDMI a funkcia Easylink pre integrované pripojenie

Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/07/2023

Polska

Polska

TV PHILIPS

super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Dátum použitia 2021-07-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Dátum použitia 2021-07-19

28/07/2018

Україна

Україна

телевізор працює чудово, продукт якісний

телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

26/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom

Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.