Tento produkt už nie je dostupný
43PFS4112/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor Philips 4100 je spojením štýlového dizajnu a presvedčivej kvality. Disponuje funkciou Digital Crystal Clear, vysokokontrastným obrazom s úplne vysokým rozlíšením a čistým zvukom. Vychutnajte si neprekonateľnú zábavu, ktorú prináša tento model s jednoduchou obsluhou.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Náš tím bral pri vytváraní nového televízora do úvahy každý aspekt: od technológie až po dizajn. Nové nohy po okrajoch boli navrhnuté tak, aby vytvorili pod televízorom priestor, v ktorom by normálne nachádzal štandardný stojan, čím prinášajú intenzívnejší divácky zážitok. Výsledok? Televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
3.2
z 5
6
Recenzie
pauljavor
18/01/2019
Magyarország
Kiváló áron egy jó készülék
Több hónap használat után rendben működik. Nagy a betekintési szöge. Kiváló képminőség. A hangja is megfelelő.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
DanMaj
28/02/2022
Srbija
Tv FHD
4 godine od kupovine.I dalje radi perfektno.Nikakav kvar,smetnje,ometanja,bagova. Mali televizor,savrsen.FHD slika.Definitivno za preporuku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2020-02-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Full HD Ultra Slim LED TV
Dátum použitia 2020-02-28
Shura
08/10/2018
Hrvatska
Proizvod ima odlične karakteristike
Ovaj proizvod krasi elegantan dizajn,kao i debljina samog tv-a. Ne zauzima mnogo prostora pri postavljanju na zid,okvir oko led panela je minimal te se zbog toga dobija vizuelno veca slika.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 43PFS4112 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.