Tento produkt už nie je dostupný
48PFH6300/88
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor série 6300 s rozlíšením Full HD a technológiou Perfect Pixel HD prináša živé a verné zobrazenie vďaka plynulému výkonu a čistej kvalite obrazu. Kvalitný materiál, tenké prevedenie a unikátne prvky ako funkcia Ambilight prinášajú ešte väčší pôžitok zo sledovania.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Radi sledujete filmy, ale vždy chcete len ten najlepší možný obraz. Natural Motion je naša ocenená technológia na zdokonalenie pohybu, ktorá odstraňuje chvenie a poskytne vám plynulý pohyb obrazu. Filmy sú nahrávané s rýchlosťou zobrazovania snímok 24 sn./s. Technológia PNM poskytuje štvornásobne vyšší počet snímok za sekundu na 100. Výsledkom je odstránenie chvenia, aby ste mohli sledovať len plynulý a ostrý obraz.
Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.
Moderný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu zariadeniu. Pretože aj na vypnutý televízor by sa malo pozerať rovnako dobre ako na zapnutý.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Overený kupujúci
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Overený kupujúci
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.