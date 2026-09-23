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48PFK6300/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor série 6300 s rozlíšením Full HD a technológiou Perfect Pixel HD prináša živé a verné zobrazenie vďaka plynulému výkonu a čistej kvalite obrazu. Kvalitný materiál, tenké prevedenie a unikátne prvky ako funkcia Ambilight prinášajú ešte väčší pôžitok zo sledovania.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Budovaním na našej histórií oceňovaných technológií sme pozdvihli kvalitu obrazu vo vysokom rozlíšení na úplne novú úroveň. Technológia Philips Perfect Pixel HD Engine vytvára obraz, ktorý je plynulý a ostrý ako britva. Od bohatších a živších farieb s prirodzenými odtieňmi pokožky až po hlbšie čierne odtiene a jasnejšie biele farby – každý detail bude pastvou pre vaše oči.
Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.
Moderný dizajn, ktorý sa hodí k vášmu zariadeniu. Pretože aj na vypnutý televízor by sa malo pozerať rovnako dobre ako na zapnutý.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.