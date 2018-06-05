VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi
  • Fotografia produktu spredu
  • Hlavná fotografia pri použití
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia diaľkového ovládania
  • Nákres strany s konektormi

Tento produkt už nie je dostupný

4100 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

49PFS4132/12

4.2

| (94) Recenzie | 84% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Televízor Philips 4100 je spojením štýlového dizajnu a presvedčivej kvality. Disponuje funkciou Digital Crystal Clear, vysokokontrastným obrazom s úplne vysokým rozlíšením a čistým zvukom. Vychutnajte si neprekonateľnú zábavu, ktorú prináša tento model s jednoduchou obsluhou.

Zobraziť všetky výhody
TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Digital Crystal Clear

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 123 cm (49")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Štíhle rafinované stojany vyžarujú ľahkosť

Náš tím bral pri vytváraní nového televízora do úvahy každý aspekt: od technológie až po dizajn. Nové nohy po okrajoch boli navrhnuté tak, aby vytvorili pod televízorom priestor, v ktorom by normálne nachádzal štandardný stojan, čím prinášajú intenzívnejší divácky zážitok. Výsledok? Televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.2

z 5

94

Recenzie

84%

Odporúča tento produkt

05/06/2018

Slovensko

Slovensko

Prevádzka

Krásny obraz, avšak je potrebné prejsť nastavením parametrov kvality obrazu. škoda, že nastavenie parametrov je dvojité. Opakovať sa s nastavením jasu, kontrastu ostrosti vo viacerých menu a tým nevedno kde akú hodnotu nastaviť. Je to logománia nastaviť najlepší pomer hodnôt. Ale dá sa to zvládnuť a tým užívať si nádherný obraz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

16/12/2017

Slovensko

Slovensko

Perfektný

Perfektný televízor, páči sa mi jednoduchosť používania a ovládadač. Mám na mysli celkový systém a dizajn, spôsob zobrazenie obsahu na USB kľuči.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

23/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Televize pro seniory

Televize byla zakoupena pro rodiče. Základní televize bez zbytečných funkcí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2020-05-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2020-05-23

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.