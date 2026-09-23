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50PFT4319/12
Full HD LED TV
Celá vaša domácnosť si môže vychutnať ostrý a jasný obraz LED televízora s rozlíšením Full HD zo série Philips 4300. Minimalistický dizajn, živý obraz a vynikajúci zvuk z neho robia ideálnu voľbu pre každú miestnosť v dome.
127 cm (50”)
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 100 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať dokonale plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Hodnotenie
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Vyžaduje sa aktualizácia softvéru pre funkcie Pause TV a Nahrávanie na USB. Viac informácií o aktualizácii softvéru nájdete na stránke www.philips.com/TV a kliknite na podporu.