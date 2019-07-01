Tento produkt už nie je dostupný
55PUS6803/12
Ultra tenký LED televízor Smart TV s rozl. 4K UHD
Uvoľnite sa a vychutnajte si úžasnú kvalitu rozlíšenia 4K UHD na televízore Smart TV, ktorý sa veľmi ľahko používa. Získajte okamžitý prístup k obľúbenému obsahu vďaka systému SAPHI. Jemnosť a ostrosť obrazu zasa zabezpečuje technológia Pixel Precise Ultra HD. Funkcia Ambilight všetko spája do jedného celku.
139 cm (55”) Ambilight TV
Picture Performance Index 1200
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
Vďaka štvornásobne vyššiemu rozlíšeniu v porovnaní s bežným rozlíšením Full HD rozsvieti technológia Ultra HD vašu obrazovku viac ako 8 miliónmi pixelov s našou jedinečnou technológiou prevzorkovania Ultra Resolution Upscaling. Zažite krajší obraz bez ohľadu na pôvodný obsah a vychutnajte si ostrejší obraz s lepšou hĺbkou, kontrastom, prirodzeným pohybom a živými detailmi.
Zreteľný moderný európsky dizajn plávajúcich hliníkových stojanov s povrchovou úpravou v tmavej striebornej farbe ladí s ultra tenkým rámom.
DTS HD optimalizuje spracovanie zvuku tým, že zachováva pôvodný zvuk. Vďaka tomu si môžete z reproduktorov vychutnať lepší zvuk s krištáľovo čistými dialógmi.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.