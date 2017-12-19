Tento produkt už nie je dostupný
55PUS8602/12
Quantum Dot 4K LED TV a so systémom Android TV
Revolučná séria Philips 8600 využíva LED televízor s technológiou Quantum Dot a úžasnou technológiu P5 pre plávajúci reproduktor soundbar. Pohlcujúci autentický obraz a dych vyrážajúci zvuk vám zaručia neodolateľné potešenie z jeho prvotriedneho spracovania.
139 cm (55")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjadrový procesor, rozšír. 16 GB
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Technológia Perfect Color spoločnosti Philips odhaľuje živé a realistické farby s biliónmi odtieňov. Vychutnajte si prekvapivo široké spektrum farieb v kombinácii s naším najsofistikovanejším spracovaním farieb. Technológia Perfect Color predstavuje kombináciu 100 % širokého farebného rozsahu a spracovania 2 250 biliónov farieb, ktoré poskytujú kvalitu obrazu pripomínajúcu okno do sveta.
Prepracovaný zvukový systém v štíhlom dizajne. Vychutnajte si neuveriteľné výšky a prirodzené stredné tóny z úžasného počtu mikrobudičov v štíhlej lište s reproduktorom Keď budete počuť každé šepnutie, krok a zavŕzganie podlahy, nemusíte mať veľkú fantáziu na to, aby ste si vedeli predstaviť, ako úžase zreteľne znie každé buchnutie, výstrel či explózia. A pokiaľ ide o basy, nerobili sme žiadne ústupky: zadné reproduktory sú strategicky umiestnené tak, aby prinášali hlboké, bohaté tóny. Tento televízor znie rovnako dobre, ako vyzerá.
Lokalita Google Play a galéria aplikácií Philips vám umožňuje preniknúť za hranice bežného televízneho vysielania a priblížiť sa k ohromnej zbierke filmov, TV, hudby, aplikácií a hier. 16 GB rozšíriteľná pamäť pre vás znamená, že máte k dispozícii dostatok priestoru na uloženie všetkého svojho obľúbeného obsahu a inštaláciu doplnkových aplikácií.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Ponuka služby Cloud Gaming závisí od poskytovateľov hier.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Klient a server funkcie MultiRoom podporujú len digitálne programy s voľným vysielaním.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
Soundbar, reproduktor a ďalšie zvukové zariadenia vyžadujú pripojenie HDMI.