    Oslovte svoje publikum týmto 4K Ultra HD digitálnym displejom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Má najmodernejší dizajn vďaka PPDS EcoDesign a prináša nekompromisný výkon 4K UHD pri fungovaní na polovičné napájanie v porovnaní s inými modelmi na trhu.

    Signage Solutions Ekologický dizajn

    • 65" (165 cm)
    • Priame LED podsvietenie
    • Ultra HD

    100 % recyklovaných a recyklovateľných obalov

    Navrhnuté s výrobnými procesmi, fyzickými vlastnosťami, materiálmi, obalmi a zabudovaným softvérom, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu a poskytujú vyššiu energetickú účinnosť. Displej Philips Signage 3650 je navrhnutý tak, aby fungoval s využitím menej než polovičným príkonom oproti iným zariadeniam a zároveň poskytoval rovnaký bezkonkurenčný výkon.

    Procesor Android SoC. Natívne a webové aplikácie

    Tieto displeje, ktoré využívajú našu platformou Android 10 SoC, sú optimalizované pre natívne aplikácie Android a webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo na displej. Flexibilné a bezpečné, čo zaručuje, že špecifikácie displeja zostanú dlhšie aktuálne.

    Pripojte sa a spravujte svoj obsah pomocou cloudu

    Pripojte sa a spravuje svoj obsah pomocou cloudu vďaka zabudovanému prehliadaču s podporou jazyka HTML5. Pomocou prehliadača založeného na aplikácii Chromium si navrhnite svoj obsah online a pripojte jeden displej alebo celú sieť. Zobrazte svoj obsah na šírku aj na výšku v rozlíšení FullHD. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou voliteľného modulu Wi-Fi CRD22 alebo rozhrania LAN a vychutnať si svoje vlastné zoznamy obsahu.

    S osvedčením EPEAT Gold Climate+

    Osvedčenie a registrácia EPEAT v kategórii Gold Climate+ Ecolabel sú dôkazom toho, že zariadenia Philips Signage 3650 EcoDesign spĺňajú prísne kritériá stanovené poprednou svetovou environmentálnou značkou pre elektroniku.

    Technológia FailOver. Zaisťuje, že sa obsah vždy prehráva

    FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania vstupného zdroja alebo aplikácie. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.

    Voliteľná interakcia pre bezdrôtové zdieľanie obrazovky

    Bezdrôtové zdieľanie obrazovky pomocou existujúcej siete Wi-Fi na okamžité a bezpečné pripojenie zariadení alebo použite náš voliteľný adaptér HDMI Interact na priame pripojenie na obrazovku bez pripojenia do zabezpečenej siete.

    Príprava pre technológiu Philips Wave na vzdialenú správu

    Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja Philips Signage 3650 EcoDesign na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.

    Rozhrania Wi-Fi a Bluetooth 5.2 cez voliteľný modul

    Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB alebo internej pamäte. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      163.9  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      64.5  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      3840 x 2160
      Odstup pixelov
      0,372 x 0,372 mm
      Optimálne rozlíšenie
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Farby displeja
      1,06 miliardy
      Pomer kontrastu (typický)
      1 200:1
      Dynamický kontrastný pomer
      500 000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      Technológia panelov
      IPS
      Operačný systém
      Android 10
      Opar
      25 %

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      Jack konektor 3,5 mm
      Video vstup
      • DVI-I (1x)
      • HDMI 2.0 (2x)
      • USB 2.0 (2x)
      • USB 3.0 (2x)
      Zvukový vstup
      3,5 mm konektor
      Iné pripojenia
      micro SD
      Externé ovládanie
      • RS232C (vstup/výstup) 2,5 mm konektor
      • IR (vstup/výstup) 3,5 mm konektor
      • RJ45
      Voliteľná funkčnosť WiFi
      Adaptér CRD22 Wi-Fi

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Zobrazenie na šírku (18/7)
      • Na výšku (18/7)
      Dlaždicové zobr. na videostene
      Do 15 x 15
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • Posunutie signálu IR
      Jednoduchá inštalácia
      Inteligentný nástavec
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Ovládateľný cez sieť
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      100 – 240 V~, 50/60 Hz
      Spotreba (typická)
      86  W
      Spotreba (max.)
      133 W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0,5 W
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Trieda energetického štítku
      C

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 3 840 × 2 160p, 24, 25, 30, 60 Hz

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      1462,3  mm
      Hmotnosť výrobku
      28,5  kg
      Výška prístroja
      837,3  mm
      Hĺbka prístroja
      68,9mm (hĺbka pri upevnení na stenu)/89,9mm (hĺbka pri použití rukoväte)  mm
      Šírka zostavy (palce)
      57,57  palec
      Výška zostavy (palce)
      32.96  palec
      Upevnenie na stenu
      400 x 400 mm, M8
      Hĺbka zostavy (palce)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  palec
      Šírka rámu
      14,9 mm (rovnomerný rám)
      Hmotnosť produktu (v librách)
      62,83  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Nadmorská výška
      0 – 3000 m
      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 – 40  °C
      MTBF
      30 000  hodina(y)
      Rozsah teploty (uskladnenia)
      –20 – 60  °C
      Rozsah vlhkosti (prevádzka) [RH]
      20 ~ 80 % RH (žiadna kondenzácia)
      Rozsah vlhkosti (uskladnenia) [RH]
      5 ~ 95 % RH (žiadna kondenzácia)

    • Multimediálne aplikácie

      Prehrávanie videa z USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Prehrávanie obrázkov z USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Prehrávanie zvuku z USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Integrovaný prehrávač

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Pamäť
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Kábel IR snímača (1,8 m) (1x)
      • Dlhý kábel RS232 na zreťazenie
      • Logo Philips (1x)
      • Kryt USB (1x)
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Kryt vypínača AC
      • Káblová úchytka (x2)
      • Stručná príručka spustenia
      • RS232 kábel

    • Rozličné

      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Zjednodušená čínština
      • Tradičná čínština
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Ruština
      • Španielčina
      • Turečtina
      • Japončina
      • Arabčina
      Záruka
      3-ročná záruka
      Regulačné schválenia
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Trieda A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

