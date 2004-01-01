65BDL3650QE/02
Lepšie zobrazenie
Oslovte svoje publikum týmto 4K Ultra HD digitálnym displejom, ktorý je šetrný voči životnému prostrediu. Má najmodernejší dizajn vďaka PPDS EcoDesign a prináša nekompromisný výkon 4K UHD pri fungovaní na polovičné napájanie v porovnaní s inými modelmi na trhu.
Navrhnuté s výrobnými procesmi, fyzickými vlastnosťami, materiálmi, obalmi a zabudovaným softvérom, ktoré sú šetrnejšie voči životnému prostrediu a poskytujú vyššiu energetickú účinnosť. Displej Philips Signage 3650 je navrhnutý tak, aby fungoval s využitím menej než polovičným príkonom oproti iným zariadeniam a zároveň poskytoval rovnaký bezkonkurenčný výkon.
Tieto displeje, ktoré využívajú našu platformou Android 10 SoC, sú optimalizované pre natívne aplikácie Android a webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo na displej. Flexibilné a bezpečné, čo zaručuje, že špecifikácie displeja zostanú dlhšie aktuálne.
Pripojte sa a spravuje svoj obsah pomocou cloudu vďaka zabudovanému prehliadaču s podporou jazyka HTML5. Pomocou prehliadača založeného na aplikácii Chromium si navrhnite svoj obsah online a pripojte jeden displej alebo celú sieť. Zobrazte svoj obsah na šírku aj na výšku v rozlíšení FullHD. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou voliteľného modulu Wi-Fi CRD22 alebo rozhrania LAN a vychutnať si svoje vlastné zoznamy obsahu.
Osvedčenie a registrácia EPEAT v kategórii Gold Climate+ Ecolabel sú dôkazom toho, že zariadenia Philips Signage 3650 EcoDesign spĺňajú prísne kritériá stanovené poprednou svetovou environmentálnou značkou pre elektroniku.
FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania vstupného zdroja alebo aplikácie. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.
Bezdrôtové zdieľanie obrazovky pomocou existujúcej siete Wi-Fi na okamžité a bezpečné pripojenie zariadení alebo použite náš voliteľný adaptér HDMI Interact na priame pripojenie na obrazovku bez pripojenia do zabezpečenej siete.
Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja Philips Signage 3650 EcoDesign na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB alebo internej pamäte. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.
