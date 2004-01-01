65BDL3650Q/02
Vystúpte z davu
Informujte a očarte digitálnym displejom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Toto spoľahlivé, ľahko inštalovateľné informačné riešenie so systémom Android je pripravené na vzdialenú správu pomocou technológie Wave, ktorá vám umožní úplnú kontrolu kedykoľvek a kdekoľvek.
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Pripojte sa a spravuje svoj obsah pomocou cloudu vďaka zabudovanému prehliadaču s podporou jazyka HTML5. Pomocou prehliadača založeného na aplikácii Chromium si navrhnite svoj obsah online a pripojte jeden displej alebo celú sieť. Zobrazte svoj obsah na šírku aj na výšku v rozlíšení fullHD. Stačí pripojiť displej k internetu pomocou rozhrania Wi-Fi alebo kábla RJ45 a vychutnať si svoje vlastné zoznamy obsahu.
FailOver je revolučná technológia neodmysliteľná pre náročné komerčné využitie, ktorá na obrazovke automaticky prehráva zálohovaný obsah v nepravdepodobnom prípade zlyhania vstupného zdroja alebo aplikácie. Stačí vybrať primárny vstup, pripojenie FailOver a ste pripravení na okamžitú ochranu obsahu.
Jednoducho rozvrhnite obsah na prehrávanie zo zariadenia USB alebo internej pamäte. Váš profesionálny displej Philips sa zapne z pohotovostného režimu a začne prehrávať obsah, ktorý chcete, a po ukončení prehrávania sa opäť vráti do pohotovostného režimu.
Bezdrôtové zdieľanie obrazovky pomocou existujúcej siete Wi-Fi na okamžité a bezpečné pripojenie zariadení alebo použite náš voliteľný adaptér HDMI Interact na priame pripojenie na obrazovku bez pripojenia do zabezpečenej siete.
Tieto profesionálne displeje Philips, ktoré využívajú našu platformou Android 10 SoC, sú optimalizované pre natívne aplikácie Android a webové aplikácie môžete nainštalovať aj priamo na displej. Flexibilné a bezpečné, čo zaručuje, že špecifikácie displeja zostanú dlhšie aktuálne.
Odomknite výkon, všestrannosť a inteligenciu svojho displeja Philips Q-Line na diaľku pomocou platformy Wave. Táto evolučná cloudová platforma vám poskytne úplnú kontrolu, zjednodušenú inštaláciu a nastavenie, monitorovanie a ovládanie displejov, aktualizáciu firmvéru, správu zoznamov skladieb a nastavenie plánov napájania. Šetrí váš čas, energiu a vplyv na životné prostredie.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Prevádzkové podmienky
Multimediálne aplikácie
Integrovaný prehrávač
Príslušenstvo
Rozličné
