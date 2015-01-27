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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové Hi-Fi reproduktory A9

AW9000/10

2.5

| (2) Recenzie

Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

Počúvajte svoju hudbu bezdrôtovo a s vysokou vernosťou cez bezdrôtové Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio. Prinášajú vám jednoduchý bezdrôtový prenos hudby a 6 Hi-Fi budičov, ktoré vytvárajú výkonný a dokonale stereofonický zvuk.

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Posadnutí zvukom

Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.

  • Stereo zvuk s vysokou vernosťou

  • 100 W, 6 Hi-Fi budičov

  • Digitálny a analógový vstup

Digitálne a analógové vstupy pre výnimočnú flexibilitu

Digitálne a analógové vstupy pre výnimočnú flexibilitu

Digitálne a analógové vstupy prinášajú veľa možností, medzi inými aj výber bezdrôtového prenosu. Pripojte televízor, prehrávač diskov Blu-ray, hernú konzolu či iný prehrávač médií a vychutnávajte si ich vo zvuku s vysokou vernosťou z reproduktorov Philips

Rýchle a jednoduché nastavenie

Bezdrôtové Hi-Fi reproduktory Fidelio dokáže nastaviť každý – nemusíte byť technický odborník a od rozbalenia až po používanie vám to potrvá len 5 minút. Chceme, aby ste mohli začať používať reproduktory Fidelio čo možno najskôr, preto sme vynaložili dostatočne veľké úsilie, aby ste ich pripravili na používanie v niekoľkých jednoduchých krokoch. V skutočnosti vám systém Fidelio dokonca ponúkne priateľskú a zrozumiteľnú pomoc.

Špeciálne nasmerovaný reproduktor vytvára širší stereo zvuk

Špeciálne nasmerovaný reproduktor vytvára širší stereo zvuk

Tento reproduktor je vybavený špeciálne nasmerovanými Hi-Fi budičmi profesionálnej triedy, ktorých dizajn vytvára najširšiu a najpohlcujúcejšiu zvukovú scénu. Rozmiestnenie budičov poskytuje neprekonateľnú kvalitu dynamického zvuku bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Vďaka jedinečnému dizajnu tieto reproduktory nenápadne zapadnú do vášho interiéru.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.5

z 5

2

Recenzie

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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