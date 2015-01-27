Tento produkt už nie je dostupný
AW9000/10
Všetka vaša hudba so zvukom s vysokou vernosťou. Bezdrôtovo.
Počúvajte svoju hudbu bezdrôtovo a s vysokou vernosťou cez bezdrôtové Hi-Fi reproduktory Philips Fidelio. Prinášajú vám jednoduchý bezdrôtový prenos hudby a 6 Hi-Fi budičov, ktoré vytvárajú výkonný a dokonale stereofonický zvuk.
Stereo zvuk s vysokou vernosťou
100 W, 6 Hi-Fi budičov
Digitálny a analógový vstup
Digitálne a analógové vstupy prinášajú veľa možností, medzi inými aj výber bezdrôtového prenosu. Pripojte televízor, prehrávač diskov Blu-ray, hernú konzolu či iný prehrávač médií a vychutnávajte si ich vo zvuku s vysokou vernosťou z reproduktorov Philips
Bezdrôtové Hi-Fi reproduktory Fidelio dokáže nastaviť každý – nemusíte byť technický odborník a od rozbalenia až po používanie vám to potrvá len 5 minút. Chceme, aby ste mohli začať používať reproduktory Fidelio čo možno najskôr, preto sme vynaložili dostatočne veľké úsilie, aby ste ich pripravili na používanie v niekoľkých jednoduchých krokoch. V skutočnosti vám systém Fidelio dokonca ponúkne priateľskú a zrozumiteľnú pomoc.
Tento reproduktor je vybavený špeciálne nasmerovanými Hi-Fi budičmi profesionálnej triedy, ktorých dizajn vytvára najširšiu a najpohlcujúcejšiu zvukovú scénu. Rozmiestnenie budičov poskytuje neprekonateľnú kvalitu dynamického zvuku bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Vďaka jedinečnému dizajnu tieto reproduktory nenápadne zapadnú do vášho interiéru.
2.5
z 5
2
Recenzie
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Táto recenzia bola vytvorená pre AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.