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Tento produkt už nie je dostupný

CD Soundmachine

AZ1816/12

3

| (1) Recenzia

Prehrajte vašu digitálnu hudbu prostredníctvom USB Direct

Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1816 vám umožní vychutnávať si hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel.

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Prehrajte vašu digitálnu hudbu prostredníctvom USB Direct

  • MP3

  • USB

Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD

10 hodín hudby na MP3-CD alebo 20 hodín hudby na WMA-CD

MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA) je formát kompresie digitálneho zvuku od spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu 64 Kb za sekundu.

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

07/11/2017

Slovensko

Slovensko

Celkom dobrý, ale nedokáže prehrávať dlhšie MP3

Primeraný cene. Chyba - nedokáže ale prehrávať dlhšie MP3.

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1816 CD Soundmachine

Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1816 CD Soundmachine

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