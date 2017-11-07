Tento produkt už nie je dostupný
AZ1816/12
Prehrajte vašu digitálnu hudbu prostredníctvom USB Direct
Elegantný a prenosný dizajn modelu AZ1816 vám umožní vychutnávať si hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA uložené na prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel.
MP3
USB
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jediné CD dokáže zaznamenať až 10 hodín hudby. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov. Windows Media Audio (WMA) je formát kompresie digitálneho zvuku od spoločnosti Microsoft prinášajúci hudobné súbory s kvalitným zvukom, ktoré zaberajú o polovicu menej miesta na disku a ich prebratie trvá o polovicu kratšie. Na jednom CD môžete uložiť až 20 hodín WMA hudby v dobrej kvalite s rýchlosťou prenosu 64 Kb za sekundu.
FM/MW (AM) stereofónny tuner
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.0
z 5
1
Recenzia
Radovan
07/11/2017
Slovensko
Celkom dobrý, ale nedokáže prehrávať dlhšie MP3
Primeraný cene. Chyba - nedokáže ale prehrávať dlhšie MP3.
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1816 CD Soundmachine
Táto recenzia bola vytvorená pre AZ1816 CD Soundmachine