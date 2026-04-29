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Brilliance Zaoblená LCD obrazovka UltraWide

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

BrillianceZaoblená LCD obrazovka UltraWide

BDM3490UC/00

Brilliance Zaoblená LCD obrazovka UltraWide

Tento produkt už nie je dostupný

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Software a ovládače

Ovládače Windows 8 - English (US)

  • verzia: BDM3490
  • ZIP súbor, 11.1 kB
  • 13 August 2015

Ovládače Windows 7 - English (US)

  • verzia: BDM3490
  • ZIP súbor, 11.1 kB
  • 13 August 2015

Návody a dokumentácia

Oznámenie s certifikátom TCO - English (US)

  • PDF súbor, 86.9 kB
  • 15 June 2023

Stručná príručka spustenia - English (US)

  • PDF súbor, 1.1 MB
  • 2 June 2023

Záruka a servis

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Гаранция

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