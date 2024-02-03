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        Tento produkt už nie je dostupný

        BHA313/00

        4.7
        | (389) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt
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        Hodnotenie

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        4.7

        z 5

        389

        Recenzie

        95%

        Odporúča tento produkt

        5
        4
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        1

        PavMnu

        03/02/2024

        Česká republika

        Súčasť akcie

        Overený kupujúci

        Dobrý

        Kulma je fajn, hodnotím kladně. Možná lepší pro kratší vlasy

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

        Borůwka

        16/11/2023

        Česká republika

        Kulmofén

        Konečně jsem našla pomocníka podle mých představ. Krásně upraví a zároveň vysuší vlasy během pár minut. Moje vlasy jsou jak od kadeřníka

        Výhody

        Lehoučký, snadná manipulace, spoustu nástavců, výběr stupňů foukání

        Nevýhody

        Žádné

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

        Bárb123456

        05/08/2023

        Česká republika

        Súčasť akcie

        Overený kupujúci

        Super

        Výrobek se mi libí už jen kvůli vzhledu - to je u mě rozhodující. Nabízí funkce, se kterými jsem se u jiných výrobků nesetkala, taky u mě rozhodovala cena. Takže poměr cena-výkon dobrý. Má na výběr různé nádstavce. Nejvíc jsem spokojená s kulatým hřebínkovým a s hřebenem. Ovšem úprava vlasů trvá trochu déle, než jsem byla zvyklá u klasického fénu.

        Výhody

        Hezký, skladný, funkční

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

        Áno, odporúčam tento produkt

        Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 Series BHA310/00 Kulmofén

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