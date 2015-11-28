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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2280/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Prehrávajte doma svoju hudbu z prenosných prehrávačov nahlas. Tento hudobný mikrosystém Philips obsahuje pripojenie USB Direct a konektor zvukového vstupu. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

  • Bluetooth®

  • 20 W

Maximálny výstupný výkon 20 W RMS

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl

Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2280 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2280 Hudební mikrosystém

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