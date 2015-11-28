Tento produkt už nie je dostupný
Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti
Prehrávajte doma svoju hudbu z prenosných prehrávačov nahlas. Tento hudobný mikrosystém Philips obsahuje pripojenie USB Direct a konektor zvukového vstupu. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.
Bluetooth®
20 W
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Overený kupujúci
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2280 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2280 Hudební mikrosystém