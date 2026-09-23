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BTM5120B/12
Relaxujte so skvelou hudbou
Hudobný mikrosystém Philips s prenosom cez rozhranie Bluetooth® z viacerých zariadení, prehrávanie súborov MP3 cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup pre iné systémy sú všetko podporované prvky. A s výkonnými reproduktormi s basovými trubicami s prevzorkovaním sa zábava vo vašej domácnosti môže naplno začať.
100 W
Bluetooth®
s MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.
Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
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