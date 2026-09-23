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Hudobný mikrosystém

BTM5120B/12

Relaxujte so skvelou hudbou

Hudobný mikrosystém Philips s prenosom cez rozhranie Bluetooth® z viacerých zariadení, prehrávanie súborov MP3 cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup pre iné systémy sú všetko podporované prvky. A s výkonnými reproduktormi s basovými trubicami s prevzorkovaním sa zábava vo vašej domácnosti môže naplno začať.

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Relaxujte so skvelou hudbou

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • s MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení

Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení

Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.

Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy

Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie vzduch do akusticky vyladených otvorov zabudovaných do reproduktora, dodáva basom oveľa údernejší, realistický zvuk.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Technické špecifikácie

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