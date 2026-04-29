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Saeco Tablety na odstraňovanie kávového oleja
Tento produkt už nie je dostupný
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CA6704/60
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List of ingredients according to detergent regulation 648_2004. - English (US)
Tablety na odstraňovanie kávového oleja Saeco bezchybne odstránia kávový olej a mastnotu vnútri varnej jednotky v espresso kávovaroch.
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