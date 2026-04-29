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Káva
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Saeco Caffè Selezione Nobile Uvítací balíček
Tento produkt už nie je dostupný
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CA6810/00
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Vďaka tomuto unikátnemu uvítaciemu balíčku môžete naraz vyskúšať všetky druhy kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili. Oddajte sa pôžitku z kávy vďaka kombinácii káv Saeco Caffè Selezioni Nobili a espresso kávovaru Saeco
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