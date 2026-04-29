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Saeco Caffè Selezione Nobile Uvítací balíček

Tento produkt už nie je dostupný

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Saeco Caffè Selezione NobileUvítací balíček

CA6810/00

Saeco Caffè Selezione Nobile Uvítací balíček

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Vďaka tomuto unikátnemu uvítaciemu balíčku môžete naraz vyskúšať všetky druhy kávy Saeco Caffè Selezioni Nobili. Oddajte sa pôžitku z kávy vďaka kombinácii káv Saeco Caffè Selezioni Nobili a espresso kávovaru Saeco

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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