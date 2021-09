Záves z citlivej látky pre maximálne podrobný zvuk

Pomocou vysoko citlivej tkaniny je membrána basového reproduktora spojená s rámom reproduktora, čím sa vytvára priestorový závesný systém. Keď zvukový signál prejde do kužeľa v basovom reproduktore, zostava s látkovým závesom vráti kužeľ späť do pôvodnej polohy, aby bol pripravený prijať ďalší signál. Vďaka tomu môže basový reproduktor zachytiť každý signál s minimálnou úrovňou skreslenia a vytvárať jasný a plynulý zvuk bez ohľadu na to, ako hlasno alebo potichu sa hudba prehráva.