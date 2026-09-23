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Tento produkt už nie je dostupný

Klasický zvukový mikrosystém

DCM1130/12

Relaxujte so skvelou hudbou

Napájanie a bohatý zvuk zároveň – to všetko získate pri dokovaní a nabíjaní zariadenia iPod/iPhone na tomto mikrosystéme Philips. Funkcia Dynamics Bass Boost zhypnotizuje vaše uši a jeho štýlový a kompaktný dizajn vylepší každý priestor a očarí zmysly.

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Posadnutí zvukom

Relaxujte so skvelou hudbou

  • s 30-kolíkovým konektorom

  • pre iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10W

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

Praktické diaľkové ovládanie pre extra pohodlie

Vďaka praktickému diaľkovému ovládaniu, ktoré zvyšuje pohodlie pri používaní zariadenia, vám nezostáva nič iné, len sa v pokoji usadiť a relaxovať.

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Celkový výstupný výkon 10 W RMS

Tento hudobný systém Philips má celkový výstupný výkon 10 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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