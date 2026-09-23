Tento produkt už nie je dostupný
DCM3155/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva iPhone 5. Technológia wOOx sa postará o silné basy a nasmerované reproduktory vytvoria širokú stereofónnu zvukovú scénu. Vďaka jednoliatemu dizajnu sa zariadenie hodí do každej domácnosti.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 50 W, vyžarovanie basov
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
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