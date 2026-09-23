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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

DCM3155/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva iPhone 5. Technológia wOOx sa postará o silné basy a nasmerované reproduktory vytvoria širokú stereofónnu zvukovú scénu. Vďaka jednoliatemu dizajnu sa zariadenie hodí do každej domácnosti.

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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 50 W, vyžarovanie basov

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Maximálny výstupný výkon 50 W RMS

Jednoliaty dizajn zapadne kamkoľvek v domácnosti

Technické špecifikácie

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