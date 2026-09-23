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DLC3104L/00
Kábel USB-C-to-Lightining
Pripojte svoj iPhone k zariadeniu Macbook a zosynchronizujte hudbu, aplikácie, fotografie, aktualizácie a množstvo ďalšieho. Nabíjajte svoje zariadenie počas pripojenia. Kompatibilný s nabíjačkou USB-C, ktorú už používate doma alebo v aute. Skvelý náhradný kábel, ktorý sa vždy zíde!
Synchronizácia a nabíjanie
1,2 m
Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.
Konektor USB typu C pre vysokorýchlostné nabíjanie s vašimi najnovšími zariadeniami kompatibilnými s typom C
Skvelý ako záložný kábel alebo náhrada za kábel Lightning od Apple
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