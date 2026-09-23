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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel USB do micro USB

DLC3106U/00

Kábel USB do micro

Stačí pripojiť k zariadeniu a nabíjať a je kompatibilný s existujúcimi USB zásuvkami aj nabíjačkami v aute. Dá sa použiť ako šikovný náhradný kábel.

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Dĺžka 2 metre/6 stôp

Kábel USB do micro

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 2 m

Skvelý ako záložný alebo náhradný kábel, ktorý treba mať poruke

Noste ho so sebou, nechávajte ho na pracovnom stole alebo ním nahraďte stratený kus – vždy budete môcť pripojiť a nabíjať svoje zariadenie.

Môžete ho pripojiť ku svojim nástenným USB alebo auto-nabíjačkám

Môžete ho pripojiť k akémukoľvek existujúcemu napájaciemu zdroju USB – nástennému, automobilovému či počítačovému – nabíjajte pohodlne aj v nevyhnutných prípadoch.

Technické špecifikácie

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