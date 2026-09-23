VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

DS3600/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás a zabezpečí bezdrôtový prenos zvuku cez Bluetooth. Zároveň môžete synchronizovať svoje zariadenie iPod/iPhone/iPad s počítačom.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • pre iPod/iPhone/iPad

Prúdový prenos hudby cez Bluetooth zo zariadení iPod/iPhone/iPad

Bluetooth je krátkodosahová technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je súčasne robustná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu zo zariadenia iPod, iPhone alebo iPad na svojom audio systéme Philips – pohodlne a kedykoľvek chcete.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

Bezplatná aplikácia DockStudio prináša internetové rádio a ďalšie skvelé funkcie

Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky