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DS3600/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Na stole alebo kdekoľvek inde prinesie tento neodolateľný reproduktor s dokovacou stanicou krištáľovo čistý zvuk, ktorý vyplní priestor okolo vás a zabezpečí bezdrôtový prenos zvuku cez Bluetooth. Zároveň môžete synchronizovať svoje zariadenie iPod/iPhone/iPad s počítačom.
pre iPod/iPhone/iPad
Bluetooth je krátkodosahová technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je súčasne robustná aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje bezdrôtové pripojenie k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu zo zariadenia iPod, iPhone alebo iPad na svojom audio systéme Philips – pohodlne a kedykoľvek chcete.
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Táto bezplatná aplikácia rozširuje možnosti vášho reproduktora s dokovacou stanicou o veľké množstvo skvelých funkcií. Môžete si pozrieť informácie o počasí, čase a dokonca nastaviť svoje obľúbené obrázky ako pozadie. Aplikácia DockStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta. Možnosti grafického štýlu aplikácie a jej funkcie pravidelne rozširujeme.
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