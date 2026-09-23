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Tento produkt už nie je dostupný

Philips Fideliodokovací zvukový systém

DTM9030/10

Impozantné umenie bezdrôtového zvuku

Ponorte sa do zvuku s vysokou úrovňou vernosti so zvukovými vežami Philips Fidelio. Prehrávajte hudbu bezdrôtovo pomocou pripojenia Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC. Prehrávajte svoje disky CD alebo obsah z akéhokoľvek zariadenia iPod a iPhone vďaka doku Philips DualDock. Získajte zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť, len z dvoch reproduktorov.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Impozantné umenie bezdrôtového zvuku

  • Bluetooth® s kompresiou aptX a AAC

Celkový výstupný výkon 160 W RMS

Celkový výstupný výkon 160 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

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