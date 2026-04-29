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SpeedPro Max Tyčový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC6823/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Všetko (3)
Ako vymeniť batérie vysávača Philips SpeedPro (Max)?
Ako dlho mám nabíjať akumulátorový vysávač Philips?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
Philips SpeedPro (Max) sa nekĺže po koberci hladko
Vysávač Philips vydáva nezvyčajný zvuk
Vysávač Philips SpeedPro Max zobrazuje chybový kód
Nemôžem otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max)
Batéria vysávača Philips SpeedPro sa rýchlo vybíja
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