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výstupný filter

Tento produkt už nie je dostupný

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výstupný filter

FC8030/00

výstupný filter

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Tento filter vzduchu z vysávača AFS zaručuje veľmi dobrú filtráciu vyfukovaného vzduchu. Na zachovanie účinnej filtrácie je potrebné vymieňať filter AFS každých 6 mesiacov.

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  • 29 March 2026

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