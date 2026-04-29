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Príslušenstvo k vysávaču a mopu
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výstupný filter
Tento produkt už nie je dostupný
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FC8030/00
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Tento filter vzduchu z vysávača AFS zaručuje veľmi dobrú filtráciu vyfukovaného vzduchu. Na zachovanie účinnej filtrácie je potrebné vymieňať filter AFS každých 6 mesiacov.
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