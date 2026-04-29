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EasyLife Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

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EasyLifeVysávač s vreckom

FC8135/01

EasyLife Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips EasyLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 10.3 MB
  • 13 March 2026

Doprajte si skutočne čistú podlahu pomocou vysávača Philips EasyLife. 2000-wattový motor zabezpečí vysoký sací výkon pre dokonalé výsledky vysávania. Pravá zábava začína od podlahy.

  • PDF súbor
  • 8 August 2026

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