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Séria 2000 Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Séria 2000Vreckový vysávač

FC8245/09

Séria 2000 Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF súbor, 208.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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