VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

PowerLife Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PowerLifeVysávač s vreckom

FC8322/09

PowerLife Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag FC8322/09 - English (US)

  • PDF súbor, 953.4 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 364 kB
  • 13 March 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme