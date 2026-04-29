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Performer Active Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Performer ActiveVreckový vysávač

FC8593/91

Performer Active Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 364 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 2.1 MB
  • 13 March 2026

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