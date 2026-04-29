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Performer Silent Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Performer SilentVreckový vysávač

FC8779/09

Performer Silent Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8779/09 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Silent Bagged vacuum cleaner FC8779/09

  • PDF súbor, 379.1 kB
  • 13 March 2026

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