Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Vysávače a mopy
Všetky rady
HomeHero Vysávač s vreckom
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
FC8915/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
User Manual Philips HomeHero Vacuum cleaner with bag
S vysávačom Philips HomeHero zvládnete upratovanie rýchlo a jednoducho. Tento vysávač poskytuje vysoký sací výkon, filtráciu prachu a flexibilné hubice na dôkladné a bezproblémové vysávanie.
Všetko (2)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
s-bagVrecká do vysávačov
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme