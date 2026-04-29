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PerformerPro Vysávač s vreckom
Tento produkt už nie je dostupný
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FC9184/01
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EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9184/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag
Všetko (2)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Vrecko S-BagKlasické dlhotrvajúce (4 ks)
s-BagProtialergické vrecká na prach
Výstupný filter s-filter®
PerformerNáhradná súprava
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
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