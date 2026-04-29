VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

PerformerPro Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PerformerProVysávač s vreckom

FC9190/01

PerformerPro Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag FC9190/01 - English (US)

  • PDF súbor, 934.1 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PerformerPro Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 3.3 MB
  • 13 March 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme