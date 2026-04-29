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Performer Expert Vreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC9193/91
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Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
User Manual Philips Performer Expert Vacuum cleaner with bag FC9193/91
Všetko (2)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Vrecko S-BagKlasické dlhotrvajúce (4 ks)
s-BagProtialergické vrecká na prach
Výstupný filter s-filter®
PerformerNáhradná súprava
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