Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Vysávače a mopy
Všetky rady
Marathon Bezvreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
FC9229/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Model Marathon vďaka svojmu systému automatického čistenia filtra poskytuje veľmi vysoký čistiaci výkon.
Všetko (3)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme