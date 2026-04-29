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ErgoFit Bezvreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
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FC9262/01
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User Manual Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
Pocíťte uvoľnenie pri lepšom postoji! Tento vysávač zaistí menšie zohýbanie počas čistenia, čím vám zaistí lepší komfort
Všetko (3)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Výstupný filter s-filter®
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
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