VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

SilentStar Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

SilentStarVysávač s vreckom

FC9310/02

SilentStar Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

User Manual Philips SilentStar Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 28.1 MB
  • 13 March 2026

Vychutnajte si pokojnú a tichú domácnosť s vysávačom Philips SilentStar. Vďaka svojej jedinečnej hubici SilentSeal ponúka tento vysávač vysoký čistiaci výkon pri nízkej hlučnosti.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Riešenie problémov

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme