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  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2996/20

4.9
| (63) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Na skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide odolnou proti poškriabaniu, s vysokým rovnomerným výstupom pary a integrovanou funkciou Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa prináša výkon, ktorý vydrží.
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Jednotka v žehlení

4-krát dlhšia životnosť vďaka žehliacej ploche SteamGlide*

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • 2 400 W

  • Kontinuálny výstup pary 40 g/min

  • Zosilnená para 150 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide

2 400 W na rýchle zahriatie

2 400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Zosilnená para až 150 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 150 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 40 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 40 g/min. poskytujúci vysoký a stabilný výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

63

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
1

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

kámoš

naprostá spokojenost, šikovná do ruky, lehká, ale výkonná, za fajn cenu, mohu jen doporučit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2996/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2996/20 Napařovací žehlička

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlička

Žehličku jsem si vybrala pro její nízkou váhu a vysoké parametry napařování

Výhody

Lehká do ruky, dobře padne na mou ruku, snadné ovladaní

Nevýhody

Nic jsem nenašla

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička

27/10/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělá žehlička za skvělou cenu

S žehličkou jsem velmi spokojená. Je lehká v ruce a stabilní.

Výhody

lehká, stabilní,dostatečně dlouhý kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2994/20 Napařovací žehlička

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips