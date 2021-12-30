Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2 400 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Zosilnenie pary 170 g
Žehliaca plocha SteamGlide
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.
Ocenenia
4.7
z 5
22
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Ibordun
30/12/2021
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Виріб має чудові функції
Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Miya24
29/10/2021
Україна
Чудова праска
Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!
Výhody
Довготривала, якісна та легка в користуванні
Nevýhody
Не знайшла
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Край
29/10/2021
Україна
отличный выбор
Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска
Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips