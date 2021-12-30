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  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
  • Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2998/80

4.7
| (22) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní
Na skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto žehlička so žehliacou plochou SteamGlide odolnou proti poškriabaniu, s vysokým rovnomerným výstupom pary a integrovanou funkciou Calc-Clean na odstránenie vodného kameňa prináša výkon, ktorý vydrží.
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Jednotka v žehlení

4-krát dlhšia životnosť vďaka žehliacej ploche SteamGlide*

Vynikajúci výkon pri každodennom používaní

  • 2 400 W

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • Zosilnenie pary 170 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide

2 400 W na rýchle zahriatie

2 400 W na rýchle zahriatie

Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.

Zosilnená para až 170 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 170 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 45 g/min. pre vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 45 g/min. pre vysoký a stabilný výkon

Silný a stály výstup pary na rýchlejšie vyrovnanie záhybov.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

22

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

3
2

30/12/2021

Україна

Україна

Overený kupujúci

Виріб має чудові функції

Хороша праска, добре відпарює, паровий удар норм), великий плюс якщо забув вимкнути з розетки то відключається сама

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюсь праскою вже 2 роки!Прасує чудово, не залишає слідів води при випусканні пари, легко розпрасовує, легка в користуванні!Рекомендую!

Výhody

Довготривала, якісна та легка в користуванні

Nevýhody

Не знайшла

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

отличный выбор

Пришла пора искать замену старому утюгу, кстати этого же производителя, в связи с его моральным и функциональным устаренем) Выбрали с женой данную модель. Плюсы : увесистый) мощная подача пара; подошва с качественным покрытием, легко чистится. Минусов, как таковых нет.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2998/80 Парова праска

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  1. Testované v porovnaní s nelepivou žehliacou plochou Philips