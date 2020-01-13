Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 40 g/min;170 g zosil. para
Keramická žehliaca plocha
2 400 W
Automatické bezpečnostné vypnutie
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
5.0
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Vejmitsch
13/01/2020
Česká republika
Overený kupujúci
skvělá žehlička
lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální
Nevýhody
přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Napařovací žehlička
Smetana
22/05/2019
Україна
Хороша
Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска
Vlad94
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска