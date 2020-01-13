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Všetky rady

  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
  • Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC3582/20

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
Rad naparovacích žehličiek Philips SmoothCare má jednu z najväčších nádob na vodu spomedzi všetkých podobných produktov. Žehlite dlhšie bez potreby dopĺňania vody! Výkonná para vám umožní odstraňovať záhyby bez problémov.
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Jednotka v žehlení

Žehlite s veľkou nádobou na vodu

Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie

  • Naparovanie 40 g/min;170 g zosil. para

  • Keramická žehliaca plocha

  • 2 400 W

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

13/01/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

skvělá žehlička

lehká žehlička, dobře se drží a množství páry je dostatečné na běžné žehlení. rychle se zahřeje na pracovní teplotu. Na rychlé přežehlení pár kousků naprosto ideální

Nevýhody

přívodní kabel by mohl být ještě od 20cm delší

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Napařovací žehlička

22/05/2019

Україна

Україна

Хороша

Немає нарікань, нормальна праска Користуємось два роки, подобається

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Подбирал чисто для себя гладить рубашки. Рад покупке. Очень легкий и удобный в использовании, хорошая сборка.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC3582/20 Парова праска

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